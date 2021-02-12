Сеул и США нашли компромисс по взносам на "американскую оборону"

Переговоры о том, как (и главное — на что) будут содержать американские войска, расположенные на Корейском полуострове, близки к завершению, передаёт телеканал KBS. Вашингтон практически уговорил Сеул повысить расходы.

Как уточняют журналисты, Сеул будет платить примерно на 13% больше, чем ранее. Соглашение практически готово, его могут подписать в течение 14 дней. Также, помимо расходов именно на обеспечение военных, будут увеличены и закупки оружия из США.

Напомним, что в Южной Корее расположена солидная американская группировка войск: около 28 тысяч солдат. За 2019 год Сеул отдал на цели "совместной обороны" 915 млн долларов. Известно, что в Вашингтоне хотели роста этой суммы примерно в пять раз.

Ранее переговоры по итоговому варианту сделки были "блокированы" Трампом, которого не устроил слишком маленький "взнос" Сеула.