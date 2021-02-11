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Обвинение изложило свою позицию на суде по импичменту Трампу

Мир » Северная Америка » США и Канада

Изложение доводов обвинения бывшего президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу заняло два дня. Теперь своё слово должна сказать защита.

Обвинение изложило свою позицию на суде по импичменту Трампу

Бывший президент США Дональд Трамп может получить импичмент задним числом, уже после истечения срока его президентских полномочий. Это сделает невозможным для него в дальнейшем выдвижение на государственные должности. В частности, он не сможет снова баллотироваться на пост главы государства.

Сторона обвинения настаивает на том, что беспорядки в Вашингтоне 6 января, приведшие к штурму Капитолия, произошли вследствие подстрекательств Трампа, выступавшего перед протестующими.

Теперь Сенату предстоит выслушать доводы защиты. Это займёт ещё как минимум два дня. Согласно судебной процедуре, далее должны последовать вопросы сенаторов и допросы свидетелей. После этого состоится голосование сенаторов. Чтобы импичмент бывшего президента состоялся, в его поддержку должны будут высказаться как минимум 67 сенаторов.

Ранее новый президент США Джозеф Байден прокомментировал ход судебного процесса по импичменту. Он заявил, что не смотрит трансляцию, но читает новости по делу, и не исключил, что в ходе разбирательства "кто-то из сенаторов может изменить своё мнение", сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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