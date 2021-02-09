За время своего президентства Владимир Зеленский успел пройти путь от миротворца до националиста.

Об этом РИА "Новости" рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Это новый курс президента Зеленского, его попытка стать святее папы римского, больше Порошенко, чем сам Порошенко. Сегодня не только вопрос о Донбассе, но и попробовать впихнуть претензии России по Крыму и сделать их поводом для санкций.

Зеленский совершил круг — от миротворца, который критиковал Порошенко и благодаря этому победил на выборах, до того, что сегодня он принимает решения, которые ведут дальше — запрет телеканалов, русского языка. Он полностью расписался в том, что стал нациком", — отметил политик.