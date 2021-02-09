Опубликована фотография Лукашенко без усов

Официальный сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовал его фотографию без усов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Авторы канала отметили, что в обновлённом разделе "Президент без галстука" есть "много вкусного". Примечательно, что на момент публикации заметки сайт белорусского лидера не работает.