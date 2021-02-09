Официальный сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовал его фотографию без усов.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого". Авторы канала отметили, что в обновлённом разделе "Президент без галстука" есть "много вкусного". Примечательно, что на момент публикации заметки сайт белорусского лидера не работает.
"Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам. Мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно очень помню. Единственное, что осталось в памяти: это очень-очень высокий человек", — рассказывал ранее о своём отце Лукашенко.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.