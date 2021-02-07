Пушков: в США произошла "тоталитарная революция"

В Соединённых Штатам Америки происходит настоящая тоталитарная революция. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, на это указывает ненависть к истории страны, массовый снос памятников, а также блокировка экс-президента Дональда Трампа в социальных сетях.