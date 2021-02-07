В Соединённых Штатам Америки происходит настоящая тоталитарная революция. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, на это указывает ненависть к истории страны, массовый снос памятников, а также блокировка экс-президента Дональда Трампа в социальных сетях.
"Охота на ведьм, поиск "внутренних террористов", объявление свободы слова "фетишем правого крыла", призывы к "дефашизации" населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем единую "правильную" мысль — это и есть признаки такой революции", — отметил политик.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.