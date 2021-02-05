Израиль продлевает карантин, но ненадолго: "выход" не за горами?

Власти Израиля решили продлить режим "жёсткого карантина" до седьмого февраля. Однако у жителей страны есть надежда на улучшение ситуации: СМИ уточняют, что именно седьмого февраля власти поднимут вопрос "выхода".

Напомним, что вариант карантина, введённый в Израиле ещё восьмого января, предполагает следующие меры:

запрет на сбор группами более пяти человек (в помещении);

запрет на удаление от своих домов на расстояние более километра;

запрет на визиты в чужие дома без уважительной причины;

запрет на хождение без защитной маски.

Также закрыты кафе и рестораны (работает только доставка на дом), увеселительные заведения, парки и даже территории близ памятников.