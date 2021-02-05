Власти Израиля решили продлить режим "жёсткого карантина" до седьмого февраля. Однако у жителей страны есть надежда на улучшение ситуации: СМИ уточняют, что именно седьмого февраля власти поднимут вопрос "выхода".
Напомним, что вариант карантина, введённый в Израиле ещё восьмого января, предполагает следующие меры:
Также закрыты кафе и рестораны (работает только доставка на дом), увеселительные заведения, парки и даже территории близ памятников.
"Правительство утвердило продление срока действия жёстких карантинных ограничений до 07:00 07.02.21.
Седьмого февраля правительство обсудит продолжение выхода из карантина", — уточняют в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
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