Власти Швеции не дадут жителям самим выбрать вакцину

Новое расстройство для жителей Швеции: власти, как оказалось, не намерены разрешать населению самостоятельный выбор вакцины от коронавируса.

Данные приводит агентство SVT Nyheter. По уточнённым сведениям, специалист, отвечающий за вакцинацию населения страны, дал отрицательный ответ на вопрос о возможности самостоятельно выбрать вакцину, и разъяснил причину.

"Могу ли я сам решать, какую вакцину я хочу?" — спросил Ричарда Бергстрёма один зрителей телеканала SVT. "Принцип таков, что решение принимает отельный лен, основываясь на рекомендациях Агентства общественного здравоохранения. Свободный выбор здесь не предусмотрен", — ответил Бергстрём", — приводят факты в SVT Nyheter.

Напомним, что ранее шведов "порадовали" новостями о распространении "британского" варианта коронавируса. В тестовой выборке в 2200 человек, у которых уже выявили коронавирус, почти у 11% он оказался именно "британским".