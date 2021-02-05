Как на Украине: Великобритания тоже занялась блокировкой каналов

По стопам Украины решили пойти власти Великобритании: Лондон попробовал себя в качестве "регулировщика" телевидения.

Как оказалось, власти Великобритании через Ofcom (местный регулятор) ещё в четверг отозвали лицензию у канала CGTN, который является китайским, но вещает на английском языке. По мнению властей, на канале нарушили британское законодательство и не смогли "проконтролировать редакционную политику".

"Британский регулятор оказал давление на CGTN, руководствуясь предрассудками и исходя из политических соображений. Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Британская сторона откровенно придерживается двойных стандартов", — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге пятого февраля.

По мнению китайского представителя, такие действия мешают развивать сотрудничество двух стран. Вэньбинь подчеркнул: канал CGTN всегда следовал букве закона и ничего не нарушал.