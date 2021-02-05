Байден продолжит демарш Трампа против "китайского 5G"

Несмотря на стойкое желание и ЕС, и США поскорее забыть перегибы "эпохи Трампа", одна идея бывшего президента оказалась "живее всех живых". Речь идёт о борьбе с китайским влиянием в сфере оборудования для 5G.

Как пишут в Politico, идея о том, что Китай в его фактической "монополии" на оборудование под 5G неплохо было бы ограничить, пришлась по вкусу и Брюсселю. Такие компании, как Huawei и ZTE, китайские производители телекоммуникационного оборудования, столкнулись с проблемами даже в Великобритании, власти которой выступили решительно против "зависимости от Китая".

Проблема заключается лишь в одном: манере Трампа работать над подобными делами. Подход придётся несколько изменить, уверены журналисты.

"Подход [Трампа] заключался в том, чтобы бить по столу и говорить людям: не покупайте Huawei. Это был конфронтационный стиль. Его цель была проста: убрать "китайский импульс" с помощью раскатистого грома обвинений", — комментирует один из бывших представителей команды Трампа.

Европейские агентства национальной безопасности были встревожены тем, как Huawei, в частности, поглотила значительную долю мирового рынка в борьбе с такими конкурентами, как шведская Ericsson и финская Nokia.

Но даже если официальные лица ЕС и согласились с такой позицией, многим не понравился агрессивный подход Трампа, который включал в себя угрозы о приостановке сотрудничества (в том числе в разведке), если в ЕС не переоценят ситуацию и не сделают выводы.

Известно, что Джина Раймондо, кандидат Байдена на пост министра торговли, заявила: Штаты намерены сохранить жёсткую позицию Вашингтона в отношении Китая и 5G.

"Что касается Huawei, позвольте мне внести ясность: телекоммуникационное оборудование, произведённое ненадёжными поставщиками, представляет собой угрозу безопасности США и наших союзников", — отметила она.

Таким образом, Вашингтон сигнализирует союзникам: теперь наши методы работы станут более понятными и логичными, а главное - действенными. И именно такая политика "противостояния китайскому 5G-господству" может значительно сильнее ударить по Пекину, чем угрозы Трампа.