Работа по продлению ДСНВ в текущем формате не должна рассматриваться как "завершение" вопроса контроля наступательных вооружений. Напротив, это лишь начало долгого пути, уверены в США.
По поводу ДСНВ выступил с заявлением постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, данные из выступления приводят в постпредстве США в Женеве.
"Президент Байден рассматривает продление ДСНВ как начало, а не завершение нашего взаимодействия по стратегическим вопросам, включая этот орган [Конференцию по разоружению]", — высказался Вуд.
По его мнению, пятилетний срок, который страны получат после подписания документа, является всего лишь "короткой передышкой". Дискуссия о том, как достичь стратегической стабильности, только начинается, Штаты будут рады услышать мнение РФ.
"Соединённые Штаты будут взаимодействовать с Россией в дискуссиях по стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями, включая ядерные", — заключил Вуд.
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