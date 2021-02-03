Вступило в силу соглашение между РФ и США о продлении ДСНВ

Продление ДСНВ обеспечит необходимый уровень предсказуемости в сфере поддержания стратегической стабильности и международной безопасности, отметили в МИД РФ.

В среду, 3 февраля, вступило в силу соглашение между Россией и США о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г. (ДСНВ). Обмен соответствующими нотами состоялся сегодня же в МИД РФ.

"Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", — сообщило российское внешнедипломатическое ведомство.

В МИД РФ подчеркнули, что этот договор является краеугольным для обеспечения международной безопасности, поскольку на России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за сохранение стабильности в мире. К сожалению, за последние годы деструктивная деятельность США эту стабильность серьёзно ослабила. Теперь, после продления договора, придётся приложить немало усилий с обеих сторон, чтобы вернуть российско-американский диалог на устойчивую траекторию, считают в российском МИДе.