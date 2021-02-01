Свои комментарии касательно случившегося в Мьянме госпереворота предоставили в МИД Турции. По мнению Анкары, военные Мьянмы поступили неправильно.
Напомним, что ранее военные сообщили: в стране вводят режим ЧП сроком на год, выборы, проведённые ранее (в ноябре 2020 года), были фальсифицированы.
По последним данным, президент Мьянмы и ещё около 30 чиновников задержаны. В стране с перебоями работает интернет, что послужило поводом для закрытия банков. Точных данных о том, кто же всё-таки будет руководить страной, на момент написания материала не поступило.
"Мы обеспокоены и решительно осуждаем захват власти военными в Мьянме.
Турция выступает против любых переворотов и военного вмешательства.
Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, задержанных участниками переворота", -сообщили в МИД Турции.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.