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"Мы обеспокоены": Турция обратилась к Мьянме

Мир

Свои комментарии касательно случившегося в Мьянме госпереворота предоставили в МИД Турции. По мнению Анкары, военные Мьянмы поступили неправильно.

"Мы обеспокоены": Турция обратилась к Мьянме

Напомним, что ранее военные сообщили: в стране вводят режим ЧП сроком на год, выборы, проведённые ранее (в ноябре 2020 года), были фальсифицированы. 

По последним данным, президент Мьянмы и ещё около 30 чиновников задержаны. В стране с перебоями работает интернет, что послужило поводом для закрытия банков. Точных данных о том, кто же всё-таки будет руководить страной, на момент написания материала не поступило.

"Мы обеспокоены и решительно осуждаем захват власти военными в Мьянме.

Турция выступает против любых переворотов и военного вмешательства.

Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, задержанных участниками переворота", -сообщили в МИД Турции.

Автор: Константин Шапров
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