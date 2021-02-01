Весь мир ломает головы: что происходит в Мьянме

Согласно данным на первое февраля, в Мьянме случилась попытка военного переворота. Что происходит в стране?

Как передают СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря правящей партии "Национальная лига за демократию" Мьо Ньюна, как президент страны, так и некоторые чиновники задержаны. Ньюн назвал инцидент "попыткой захвата власти".

На текущий момент в Мьянме наблюдаются проблемы с интернетом, не работает государственное телевидение. Через находящуюся в собственности военных сеть "Мьявадди" доступна информация о том, что "выборы в ноябре были фальсифицированы". Из-за этого страна на год оказывается в режиме ЧП.

"Это их внутреннее дело. Пока точной информации нет, необходимо дождаться доклада органов безопасности премьер-министру Праюту Чан-Оче. Сейчас весь мир ломает голову над тем, что там происходит", — рассказал для СМИ вице-премьер соседнего Таиланда Виссану Крыангам.

По уточнённым данным, к власти пришёл вице-президент Мьин Све, его признали военные страны. Однако поступают также данные о том, что руководить страной будет генерал Мин Аун Хлаин.

По сведениям Reuters, из-за вышеуказанных сложностей закрываются все банки Мьянмы. В качестве причины указана "плохая работа интернета".