Есть контакт: институт, который Путину советовала Меркель, помог РФ

Представители Института Пауля Эрлиха, которых ранее в качестве возможных "помощников" при регистрации "Спутника V" упоминала Ангела Меркель, подтвердили: российская сторона выходила на контакт.

Напомним, Институт как возможный вариант "помощи" при регистрации вакцины Меркель предлагала Путину в телефонном разговоре.

Данные привёл глава института Клаус Цичутек в ходе пресс-конференции. Он отметил, что пока речь не идёт о совместной работе — Институт скорее "отвечает на запросы".

"Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", — уточнил ситуацию Цичутек.

Эксперт отметил, что пока консультации затронули требования, которые выдвигаются для регистрации вакцины, а также уточнение планов дальнейшего общения.