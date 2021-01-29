Представители Института Пауля Эрлиха, которых ранее в качестве возможных "помощников" при регистрации "Спутника V" упоминала Ангела Меркель, подтвердили: российская сторона выходила на контакт.
Напомним, Институт как возможный вариант "помощи" при регистрации вакцины Меркель предлагала Путину в телефонном разговоре.
Данные привёл глава института Клаус Цичутек в ходе пресс-конференции. Он отметил, что пока речь не идёт о совместной работе — Институт скорее "отвечает на запросы".
"Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу.
Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", — уточнил ситуацию Цичутек.
Эксперт отметил, что пока консультации затронули требования, которые выдвигаются для регистрации вакцины, а также уточнение планов дальнейшего общения.
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