Меркель: мы предлагали Путину помощь с регистрацией вакцины

Неожиданное признание от Ангелы Меркель: канцлер сообщила, что предлагала Владимиру Путину поддержку в рамках регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС.

По данным, которые Меркель озвучила на пресс-конференции, сейчас Россия направила обращение в Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Для того чтобы российским специалистам было проще работать в ЕС, канцлер Германии готова была подключить к вопросу институт PEI. Об этом она сообщила российскому президенту в телефонном разговоре.

"Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Я предлагала, чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА", — уточнила Меркель.

Канцлер добавила, что если вакцина "Спутник V" всё-таки получит одобрение, её можно будет не только использовать, но и производить на территории ЕС.

Напомним, ранее "зелёный свет" российской вакцине дали в Венгрии: власти сообщили, что все процедуры пройдены и вакцину можно применять на территории страны.