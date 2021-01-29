Минобороны Китая: независимость Тайваня означает войну

Представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь подтвердил, что Тайвань является частью Китая, и заявил, что независимость острова "означает войну".

Напомним, власти Тайваня ранее заявляли, что несколько истребителей и бомбардировщиков китайских правительственных войск пролетели над их территорией на прошлой неделе.

В этой связи Ву Цянь пояснил:

"Военные действия, осуществляемые Китайской Народно-освободительной армией в Тайваньском проливе, являются действиями, необходимыми для решения нынешней ситуации в области безопасности в Тайваньском проливе и защиты суверенитета и национальной безопасности.

Они являются торжественным ответом на иностранное вмешательство и провокации со стороны сил" независимости Тайваня", — подчеркнул он (цитата Reuters).

"Мы предупреждаем сторонников "независимости Тайваня": те, кто играет с огнем, сгорят. Запомните: независимость Тайваня означает войну", — повторил он.