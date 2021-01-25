Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Джозеф Байден вновь разрешил трансгендерам служить в армии США
Чеченец, дравшийся с ОМОНом в Москве, раскаялся в своём поступке
Дочь Легкоступовой объяснила, почему надругалась над телом матери
Хлеб для космонавтов, или Каким хлебом нас кормят
Бузова расплакалась в свой день рождения
Макгрегор рассказал о планах на будущее
Президент Мексики пригласил Путина в гости
Ирина Горбачева готовится к срочной операции
В Китае автомобили арендуют, используя блокчейн

В ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса

Мир

Человечеству вряд ли удастся победить коронавирус окончательно, считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса

Пока что человечеству удалось победить лишь оспу. Со многими другими заболеваниями, имеющими эпидемический характер, до сих пор получается только более или менее успешно бороться. К таким болезням относятся, например, полиомиелит и корь. Возможно, к ним присоединится и новая коронавирусная инфекция, отметил Майкл Райан.

"Несмотря на прогресс, которого мы добились в борьбе с COVID-19, остаётся большое количество факторов, указывающих на то, что справиться с эпидемией будет не так просто. Всегда есть риск того, что-то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры", — заявил он на прошедшем в понедельник брифинге.

Основная проблема заключается в том, что коронавирусная инфекция присутствует практически во всех странах мира, а вакцины между разными государствами распределяются очень неравномерно. Эта ситуация способствует продолжению распространения инфекции, однако у человечества есть шанс значительно снизить заболеваемость и смертность, чтобы вернуться к нормальной жизни, приводит ТАСС слова представителя ВОЗ.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Меркель и Байден провели телефонные переговоры
В ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса
Премьер-министр Италии заявил о намерении уйти в отставку
Россия откроет границы для граждан четырёх стран
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Джозеф Байден вновь разрешил трансгендерам служить в армии США
Игорь Коротченко: Впереди у США — перестройка
Чеченец, дравшийся с ОМОНом в Москве, раскаялся в своём поступке
Дочь Легкоступовой объяснила, почему надругалась над телом матери
Хлеб для космонавтов, или Каким хлебом нас кормят
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Происшествия
Скончался звёздный стилист Александр Шевчук
Кремль
Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР
Новости Украины
Украина скорбит. Скончался Игорь Ахметов
Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков
Комментарии
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Акции в поддержку Навального: что это было и что будет дальше
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Байден и Навальный могут уронить рубль
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Дочь Заворотнюк планирует отправиться в путешествие
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Байден и Навальный могут уронить рубль
Байден и Навальный могут уронить рубль
Почему США мечтают видеть Грузию в НАТО
Байден и Навальный могут уронить рубль
Журналист-международник: Донбасс стремится быть с Россией
Байден и Навальный могут уронить рубль
Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников