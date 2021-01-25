В ВОЗ рассказали о дальнейшей судьбе коронавируса

Человечеству вряд ли удастся победить коронавирус окончательно, считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Пока что человечеству удалось победить лишь оспу. Со многими другими заболеваниями, имеющими эпидемический характер, до сих пор получается только более или менее успешно бороться. К таким болезням относятся, например, полиомиелит и корь. Возможно, к ним присоединится и новая коронавирусная инфекция, отметил Майкл Райан.

"Несмотря на прогресс, которого мы добились в борьбе с COVID-19, остаётся большое количество факторов, указывающих на то, что справиться с эпидемией будет не так просто. Всегда есть риск того, что-то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры", — заявил он на прошедшем в понедельник брифинге.

Основная проблема заключается в том, что коронавирусная инфекция присутствует практически во всех странах мира, а вакцины между разными государствами распределяются очень неравномерно. Эта ситуация способствует продолжению распространения инфекции, однако у человечества есть шанс значительно снизить заболеваемость и смертность, чтобы вернуться к нормальной жизни, приводит ТАСС слова представителя ВОЗ.