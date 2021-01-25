Мужчина, переболевший коронавирусом, умер после укола вакцины

Житель штата Калифорния (США), который в конце декабря перенёс коронавирус, умер через несколько часов после вакцинации от COVID.

Об этом сообщило управление шерифа округа Плейсер.

"Есть несколько местных, государственных и федеральных агентств, которые активно расследуют это дело; любые сообщения о причине смерти преждевременны, пока не будут получены результаты расследования", — заявили в офисе шерифа.

При этом не уточняется, укол какой именно вакцины — Moderna или Pfizer — получил мужчина.

На прошлой неделе эпидемиолог штата Калифорния доктор Эрика С. Пэн рекомендовала поставщикам прекратить введение одной партии вакцины Moderna "из крайней осторожности" после того, как она вызвала аллергическую реакцию у десяти человек.

"Хотя ни одна вакцина или медицинская процедура не обходится без риска, риск серьезной неблагоприятной реакции очень мал, — написал Калифорнийский департамент здравоохранения. — Хотя существует меньше данных о побочных реакциях, связанных с вакциной Moderna, ожидаемый уровень анафилаксии составляет примерно 1 на 100 000."

Оба препарата, которые одобрены и начали внедряться в США имеют "некоторые побочные эффекты, включая усталость, головную боль, озноб и лихорадку, но это нормальные признаки того, что ваш организм строит защиту, и они должны исчезнуть через несколько дней", — утверждает CDC.