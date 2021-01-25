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В Австралии одобрили применение вакцины Pfizer от COVID-19

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Прививочная кампания в Австралии должна стартовать в феврале. Иммунизация населения от коронавируса будет добровольной и бесплатной.

В Австралии одобрили применение вакцины Pfizer от COVID-19

Администрация терапевтических товаров (TGA) предварительно одобрила вакцину Pfizer/BioNTech COVID-19 для использования в Австралии. Массовая вакцинация населения начнётся после того как препарат будет доставлен и пройдёт проверку государственного управления терапевтических товаров, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Вакцина Pfizer соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности TGA и будет предоставляться бесплатно всем жителям Австралии", — сообщает сайт правительства.

Иммунизация населения будет проходить в несколько этапов. В первую очередь вакцину получат приоритетные группы — медицинские работники, сотрудники пограничных изоляторов, интернатные учреждения по уходу за престарелыми и инвалидами.

Ранее австралийское правительство заключило несколько соглашений на поставку вакцин от коронавирусной инфекции с разными производителями. Общий объём заказанных вакцин приближается к 140 миллионов доз, в том числе 10 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Автор: Людмила Черткова
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