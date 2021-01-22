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Байден вернул США в ВОЗ и пообещал регулярно платить взносы

Мир

США объявили о возобновлении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и своего членства в ней.

Байден вернул США в ВОЗ и пообещал регулярно платить взносы

Такое решение принял президент Джо Байден, отменив решение своего предшественника. США впредь будут вносить «общий котёл организации» $400 млн ежегодно.

"Для меня большая честь объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения", - заявил в четверг главный медицинский советник президента по коронавирусу Энтони Фаучи в ходе виртуальной встречи экспертов ВОЗ.

Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что это был "хороший день для ВОЗ и для глобального здравоохранения".

Администрация Байдена также выразила намерение присоединиться к Фонду COVAX-глобальному проекту справедливого распределения вакцин, в том числе в беднейших странах.

  • Новый президент ранее поставил цель вакцинации 100 миллионов человек против COVID-19 в ближайшие 100 дней.
  • В США уже зарегистрировано 400 000 случаев смерти от вируса, что является худшим показателем в мире от пандемии.
Автор: Ольга Лебедева
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