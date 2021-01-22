Байден вернул США в ВОЗ и пообещал регулярно платить взносы

США объявили о возобновлении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и своего членства в ней.

Такое решение принял президент Джо Байден, отменив решение своего предшественника. США впредь будут вносить «общий котёл организации» $400 млн ежегодно.

"Для меня большая честь объявить, что Соединенные Штаты останутся членом Всемирной организации здравоохранения", - заявил в четверг главный медицинский советник президента по коронавирусу Энтони Фаучи в ходе виртуальной встречи экспертов ВОЗ.

Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что это был "хороший день для ВОЗ и для глобального здравоохранения".

Администрация Байдена также выразила намерение присоединиться к Фонду COVAX-глобальному проекту справедливого распределения вакцин, в том числе в беднейших странах.