Сделает ли Байден Америку снова великой

Как простые американцы воспринимают происходящее в США и что думают о Трампе и Байдене? Почему президентство Трампа закончилось так нестандартно и какой будет Америка при Байдене? Как изменились позиции США в мире за последние годы и как могут сложиться российско-американские отношения в ближайшее время?

Trump delete? Не факт!

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров на старте нового политического цикла в Соединённых Штатах вместе с американским журналистом и социальным аналитиком Ксенией Кирилловой подводят итоги предыдущего американского четырёхлетия и стараются спрогнозировать, чем отметится новый президент, а также обсуждают судьбу Трампа после отставки.

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