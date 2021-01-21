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Сделает ли Байден Америку снова великой

Мир » Северная Америка » США и Канада

Как простые американцы воспринимают происходящее в США и что думают о Трампе и Байдене? Почему президентство Трампа закончилось так нестандартно и какой будет Америка при Байдене? Как изменились позиции США в мире за последние годы и как могут сложиться российско-американские отношения в ближайшее время?

Trump delete? Не факт!

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров на старте нового политического цикла в Соединённых Штатах вместе с американским журналистом и социальным аналитиком Ксенией Кирилловой подводят итоги предыдущего американского четырёхлетия и стараются спрогнозировать, чем отметится новый президент, а также обсуждают судьбу Трампа после отставки.

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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