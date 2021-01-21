Продолжают выражать своё мнение по ситуации с Алексеем Навальным лидеры европейских стран. По мнению президента Чехии, из политика не стоит "делать мученика".
Чешский президент Милош Земан, рассказывая о ситуации для издания Mladá fronta DNES, подчеркнул: стоит разрешить Навальному спокойно бороться за избирателей и их симпатию.
"Думаю, излишне, чтобы из него делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей.
Поместить кого-либо в заключение — это форма цензуры. Цензуры кандидата", — уверен Земан.
Ситуация, отметил президент, напоминает историю с блокированием Трампа в Twitter — в ней тоже можно разглядеть "форму цензуры".
В российском МИД ранее сообщали, что призывают зарубежных политиков "уважать международное право" и обращать внимание в первую очередь на то, что происходит в их собственных странах.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.