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CNN: Трамп не будет соблюдать нормы приличия, покидая Белый дом

Мир

Утром 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом в качестве президента и первой леди.

CNN: Трамп не будет соблюдать нормы приличия, покидая Белый дом

Но, как стало известно CNN, на этом традиции передачи власти закончатся: чета Трамп не пригласят своих преемников, Джо и Джилл Байден, внутрь.

"Отмена одного из самых продолжительных ритуалов передачи власти в Америке — когда уходящий президент приветствует нового на ступенях северного портика, а затем едет с ним в Капитолий Соединенных Штатов — очередное оскорбление, которое Трамп нанесёт Байдену, покидая Вашингтон", — пишет SNN.

Как стало известно изданию, вместо президента и первой леди Байденов встретит главный дворецкий Белого дома Тимоти Харлет, нанятый Трампом в 2017 году из отеля Trump International в Вашингтоне.

Что ещё намерен "прогулять" Трамп

Во второй половине дня в день инаугурации президент Байден примет участие в торжественном возложении венков на Арлингтонском национальном кладбище, к которому присоединятся бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж У. Буш и Барак Обама. Без Трампа.

Пока будет проходить мероприятие, основная часть личных вещей Байденов будет перенесена в Белый дом и распакована. К этому времени вся атрибутика Трампа исчезнет, и будет завершена тщательная уборка сверху донизу всего кампуса Белого дома.

"Пренебрежение традициями в день инаугурации идет по пятам за серией нарушенных норм и детского поведения, которое исходит непосредственно от президента Соединенных Штатов, который громко заявляет о своей незаинтересованности в сохранении любого подобия приличия по отношению к человеку, который станет его преемником", — отмечает SNN.

Как следует из сведений, полученных таблоидом от собственных источников в окружении Трампа, действующий президент "даже раздумывает, стоит ли писать Байдену письмо, чтобы оставить для него в Овальном кабинете, что является знаменательной традицией".

Первая леди солидарна с мужем

Мелания Трамп, которую не видели на публике более двух недель, так и не связалась с Джилл Байден, бросив вызов ожиданиям, что она продолжит передавать гостеприимство своему преемнику, принимая ее в Белом доме.

Даже после спорных предвыборных циклов первые леди и президенты до сих пор оставляли в стороне обиды и эго, какими бы уязвленными они ни были.

"Я помню оба взаимодействия, которые тогда первая леди Хиллари Клинтон имела с Барбарой Буш в 1992 году, когда она впервые прибыла в Белый дом, и в 2000 году, когда она принимала Лауру Буш, — сказал бывший высокопоставленный чиновник в администрации Клинтона CNN. — Оба были после спорных кампаний, и оба визита не могли быть более любезными и гостеприимными."

Автор: Ольга Лебедева
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