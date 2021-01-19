Иранский генерал высмеял Вашингтон за вводимые меры безопасности

Генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, начальник штаба Вооруженных сил Ирана высмеял США за то, что военные и Национальная гвардия были привлечены для защиты Вашингтона "от любого насилия" в период до и после инаугурации Джо Байдена.

"США надеялись свергнуть иранское правительство, но теперь именно Америка была в смятении. Мы находимся на пике нашей мощи сегодня, когда враги рушатся, — сказал Багери. — Они хотели, чтобы Исламская Республика не увидела 40-летие своей революции, но здание их собственного конгресса оказалось в осаде, и они вводят войска, чтобы привести к присяге президента".

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что штурм здания Капитолия США сторонниками уходящего президента Дональда Трампа продемонстрировал слабость западной демократии.