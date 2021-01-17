В США организуют "индогурацию" собаки Байдена

В США 17 января пройдёт церемония "индогурации" собаки Джо Байдена по кличке Мейджор.

Домашний питомец будущего президента уже сегодня вступит в должность "первой собаки США". Напомним, инаугурация Байдена назначена на 20 января.

Мероприятие в онлайн-формате организовывает Delaware Humane Association, а все вырученные средства пойдут на благотворительность. Примечательно, что Мейджор станет первым псом из приюта, который поселится в Белом доме.