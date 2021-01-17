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Зеленский обманул Меркель о соблюдении перемирия в Донбассе

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский попался на лжи в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе беседы с политиком украинский лидер заверил её, что перемирие в Донбассе полностью соблюдается. Однако министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего вскрыли ложь Зеленского.

"Возмутительным является тот факт, что такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности лидерам стран-гарантов минских соглашений", — заявили представители непризнанных республик.

Автор: Алексей Корнеев
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