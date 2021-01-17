Зеленский обманул Меркель о соблюдении перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский попался на лжи в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ходе беседы с политиком украинский лидер заверил её, что перемирие в Донбассе полностью соблюдается. Однако министры иностранных дел ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего вскрыли ложь Зеленского.