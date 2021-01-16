В Германии прошли выборы председателя партии "Христианско-демократический союз", главой которой до недавнего времени была Ангела Меркель.
В ходе голосования победу одержал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
"За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца — 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов", — сказано в сообщении партии.
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