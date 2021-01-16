В Германии выбрали преемника Меркель

В Германии прошли выборы председателя партии "Христианско-демократический союз", главой которой до недавнего времени была Ангела Меркель.

В ходе голосования победу одержал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.