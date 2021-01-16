Facebook разблокировал аккаунт Дональда Трампа

Страницу Дональда Трампа в Facebook заблокировали после 6 января, когда в Вашингтоне протестующие захватили Капитолий. Тогда политические оппоненты президента обвинили его в подстрекательствах к мятежу.

Глава Facebook Марк Цукерберг утверждал, что учётная запись Трампа будет заблокирована до окончания его президентства, то есть до 20 января. Однако страница политика была восстановлена 16 января.

Пока пользователи не могут увидеть учётную запись Трампа в поисковой выдаче.