В США знали о штурме Капитолия за три дня до беспорядков

Американские разведслужбы оповестили полицию о том, что протестующие, поддерживающие Дональда Трампа, собираются захватить Капитолий. Это произошло ещё 3 января, за три дня до штурма административного здания.

"Сторонники действующего президента рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов", — пишет газета The Washington Post со ссылкой на документ, который получила полиция.

Напомним, 6 января протестующие ворвались в Конгресс и нарушили работу сената. В ходе беспорядков была убита женщина. У многих сенаторов пропали личные вещи.