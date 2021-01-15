Россия вернётся к проекту «Новороссия»

О перспективах Большого Донбасса, как части России, рассказывает в эфире программы «Точка зрения» журналист-международник, глава студии «Русский час» Александр Коробко.

Россия вернётся к проекту «Новороссия»

По его мнению, Донбасс вернётся в Россию не только в составе Донецкой и Луганской республик, но и исторической территории Новороссии.

Александр Коробко рассказал, какие факторы влияют на необратимость этого процесса, о формировании русского самосознания у населения Донбасса, об особенностях мировоззрения дончан. В эфире также обсуждались следующие вопросы:

Как относятся в Донбассе к смене куратора с Владислава Суркова на Дмитрия Козака?

Как развивается экономика?

Каков уровень жизни по сравнению с Украиной?

Каково настроение, нет ли усталости от нерешаемых проблем?

Почему нет хороших «витринных» проектов российского бизнеса в Донбассе, например, строительства крупного завода?

Почему в России нет приоритета идеологии русского мира?

Когда эта идеология появится?

Ведёт программу «Точка Зрения» Любовь Степушова.

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