Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Мальчику выстрелили в голову из пневматического пистолета в Москве
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае
Мобильная связь может подорожать в России
Стартует массовая поставка малогабаритных дронов в войска
Житель Коми убил приятеля, который отказался помогать ему деньгами
В Германии появится "тюрьма" для злостных нарушителей карантина
Эксперты выяснили, как часто покупатели переплачивают за воздух
Житель Курской области насмерть замёрз во дворе собственного дома
Американцы в Москве напали на курьера из-за пиццы

Россия вернётся к проекту «Новороссия»

Мир » Бывший СССР

О перспективах Большого Донбасса, как части России, рассказывает в эфире программы «Точка зрения» журналист-международник, глава студии «Русский час» Александр Коробко.

Россия вернётся к проекту «Новороссия»

По его мнению, Донбасс вернётся в Россию не только в составе Донецкой и Луганской республик, но и исторической территории Новороссии.

Александр Коробко рассказал, какие факторы влияют на необратимость этого процесса, о формировании русского самосознания у населения Донбасса, об особенностях мировоззрения дончан. В эфире также обсуждались следующие вопросы:

  • Как относятся в Донбассе к смене куратора с Владислава Суркова на Дмитрия Козака?
  • Как развивается экономика?
  • Каков уровень жизни по сравнению с Украиной?
  • Каково настроение, нет ли усталости от нерешаемых проблем?
  • Почему нет хороших «витринных» проектов российского бизнеса в Донбассе, например, строительства крупного завода?
  • Почему в России нет приоритета идеологии русского мира?
  • Когда эта идеология появится?

Ведёт программу «Точка Зрения» Любовь Степушова.

Подписывайтесь на YouTube-канал "Правды.Ру".

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Либерализм — начало конца
Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд
Двое людей застряли на остановившемся колесе обозрения в Евпатории
Мальчику выстрелили в голову из пневматического пистолета в Москве
Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае
Мобильная связь может подорожать в России
Стартует массовая поставка малогабаритных дронов в войска
Житель Коми убил приятеля, который отказался помогать ему деньгами
В Германии появится "тюрьма" для злостных нарушителей карантина
Эксперты выяснили, как часто покупатели переплачивают за воздух
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Экономика и бизнес
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Российский шоу-бизнес
Супруге Грачевского разрешили попрощаться с мужем перед смертью
Усам Оздемиров "Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы Усам Оздемиров Любовь Степушова Перуанские судьи обвинили мировые элиты в "ковидном" заговоре Любовь Степушова Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов
Комментарии
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Власти вкладывают почти всю валюту за границей
Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников