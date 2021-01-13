Чака Норриса заподозрили в участии в акции протеста в Вашингтоне

Представителю легендарного актёра Чака Норриса пришлось оправдываться после того как фотография с похожим на "крутого Уокера" человеком разлетелась в сети.

Фотография человека в чёрной бейсболке с надписью "Трамп 2020" вместе с кем-то, похожим на Чака Норриса, появилась в Instagram в начале января. Затем снимок подхватили в Twitter, и он быстро завирусился.

"Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?" — подписал фото пользователь Twitter.

Представитель Чака Норриса был вынужден выступить с опровержением. По его словам, на фото не сам "техасский рейнджер", а какой-то двойник-подражатель.

"Это не Чак Норрис, а его подражатель. Чак намного красивее. И он находится на своём ранчо в Техасе вместе со своей семьёй", — заявил представитель актёра изданию New York Post.

Сейчас Чаку Норрису 80 лет. Он прославился как мастер боевых искусств, играя в боевиках, и в последние годы стал героем многочисленных интернет-мемов.