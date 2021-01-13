Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Двое граждан России должны быть арестованы по делу о взрыве селитры в порту Бейрута. Санкцию на арест выдал Интерпол.

Это Игорь Гречушкин - владелец сухогруза «Росус», который перевозил селитру в Мозамбик из Батуми, и Борис Прокошев - капитан корабля.

Напомним, взрыв в бейрутском порту прогремел 4 августа прошлого года и, в прямом смысле слова, разрушил половину ливанской столицы. По официальным данным погибли тогда порядка 170 человек. Правительство страны почти в полном составе ушло в отставку.