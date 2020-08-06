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Откровения капитана: хозяин рванувшей в Бейруте селитры - русский

Общество

Капитан судна "Росус", когда-то перевозившего рванувшую в порту Бейрута селитру, рассказал о событиях, предшествовавших аресту ливанскими властями опасного груза.

По словам Бориса Прокошева, его нанял на корабль хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин.

"Он (Гречушкин) заключил контракт на поставку удобрений (той самой аммиачной селитры) с Мозамбиком. Мы забрали груз в Батуми и направлялись в пункт назначения, когда судовладелец распорядился зайти в Ливан и взять дополнительный груз", — рассказал Прокошев изданию "Сибирь.Реалии".

Уже в Бейруте выяснилось, что обязательный портовый сбор не был оплачен. Ливанские власти запретили команде "Росуса" покидать страну. Тут же выяснилось, что хозяином корабля не были оплачены запасы продовольствия для команды. Капитан Прокошев обратился за помощью в консульство и даже писал письма в администрацию президента РФ.

"Ниоткуда помощи так и не пришло, — говорит моряк. — В консульстве сказали: ты что хочешь, чтобы Путин прислал спецназ?".

Продажа топлива с корабля позволила команде "Росуса" оплатить адвокатов, а через 11 месяцев вернуться домой.

По словам Прокошева, судно осталось в порту Бейрута.

"Насколько я знаю, оно вскоре затонуло из-за пробоины в борту. Тогда груз, за возвратом которого хозяин так и не обратился, перевезли на склад. Где селитра всё это время и пролежала", — говорит экс-капитан "Росуса".

К слову, по сообщениям СМИ Кипра, хозяин корабля и груза селитры всё это время живёт на острове. Сейчас его ищет полиция, чтобы допросить по делу о взрывах, практически стёрших с лица Земли ливанскую столицу.

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