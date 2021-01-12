В американском штате Айдахо интернет-провайдер Your T1 WIFI заблокировал социальные сети Facebook и Twitter из-за цензуры.

"Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимаются цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации… Наша компания не считает, что вебсайт или социальная сеть имеет право подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта", — заявил провайдер.