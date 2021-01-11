Канцлер Германии Ангела Меркель назвала блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter "проблематичным вопросом".
Напомним, руководство социальной сети считает, что американский лидер несёт ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, в ходе которых протестующими был захвачен Капитолий.
Меркель отметила, что социальные сети не могут ограничивать свободу слова и блокировка учётных записей должна происходить по закону, а не по решению компании.
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