Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналистке позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину по рабочей линии.
Это произошло во время интервью главы республики с Наилей Аскер-заде. Она спросила политика, говорит ли он с Путиным по рабочему телефону.
В ответ Лукашенко снял трубку и предложил вместе позвонить российскому президенту. Как оказалось позже — это была шутка.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.