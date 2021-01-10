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Лукашенко решил пошутить, позвонив Путину

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналистке позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину по рабочей линии.

Это произошло во время интервью главы республики с Наилей Аскер-заде. Она спросила политика, говорит ли он с Путиным по рабочему телефону.

В ответ Лукашенко снял трубку и предложил вместе позвонить российскому президенту. Как оказалось позже — это была шутка.

Автор: Алексей Корнеев
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