Лукашенко решил пошутить, позвонив Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналистке позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину по рабочей линии.

Это произошло во время интервью главы республики с Наилей Аскер-заде. Она спросила политика, говорит ли он с Путиным по рабочему телефону.

В ответ Лукашенко снял трубку и предложил вместе позвонить российскому президенту. Как оказалось позже — это была шутка.