В США арестован "викинг", штурмовавший Капитолий

Полиции не составило труда установить личность молодого человека в боевой раскраске, шапке с рогами и с флагом США на древке копья.

Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Ченсли оказался самым колоритным участником беспорядков в Вашингтоне 6 января. Он штурмовал Капитолий в костюме викинга, и фотографии моментально разлетелись по новостным агентствам и социальным сетям, облегчив работу полиции по задержанию участников беспорядков.

"Джейкобу Энтони Ченсли из штата Аризона предъявлены обвинения в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия. Ченсли был взят под стражу", — сообщила прокуратура округа Колумбия.

Молодой человек известен также как Джейк Анджели. Ему 32 года, он работал актёром и певцом. За своё увлечение конспирологическими теориями получил прозвище "шаман QAnon". Обсуждая его костюм, пользователи соцсетей сравнили Джейка Анджели с "варваром, грабящим Рим".