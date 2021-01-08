Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Запрос подала харьковская компания "Биолек", которая планирует организовать производство препарата.
"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр", — заявил Степанов во время брифинга.
Министр отметил, что харьковская фирма должна подать в ведомство специальную форму, где будут отражены результаты всех фаз клинических испытаний.
"Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", — заявил Степанов.
Ранее в "Биолеке" заявили, что приступят к производству вакцины после её регистрации. В Харькове надеются, что после этого будет разрешено использование препарата для украинцев.
С заявлением по поводу массового штурма американского Капитолия выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.