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Минздрав Украины хочет полностью изучить российскую вакцину "Спутник V"

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ведомство получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Запрос подала харьковская компания "Биолек", которая планирует организовать производство препарата.

Минздрав Украины хочет полностью изучить российскую вакцину "Спутник V"

"Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр", — заявил Степанов во время брифинга.

Министр отметил, что харьковская фирма должна подать в ведомство специальную форму, где будут отражены результаты всех фаз клинических испытаний.

"Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", — заявил Степанов.

Ранее в "Биолеке" заявили, что приступят к производству вакцины после её регистрации. В Харькове надеются, что после этого будет разрешено использование препарата для украинцев.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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