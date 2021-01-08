В Вашингтоне умер полицейский, получивший ранения при штурме Капитолия

В Вашингтоне скончался полицейский Брайан Сикник. Мужчина получил ранения во время штурма Капитолия протестующими, сообщает Reuters.

Полицейский был доставлен в больницу 6 января, а умер на следующий день. В полиции сначала опровергали информацию о смерти, но затем подтвердили сообщение.

Сикник стал второй жертвой беспорядков у Капитолия, которую признали официально. Всего по данным СМИ после штурма здания погибли пять человек.

Беспорядки произошли 6 января во время заседания в Капитолии, на котором должны были утвердить результаты выборов президента США. Сторонники Дональда Трампа прорвали кордон после того, как вице-президент Майк Пенс отказался от возможности не признать результаты волеизъявления.

Протестующие зашли в Капитолий, полиция применила слезоточивый газ. Охрана здания в Вашингтоне применила огнестрельное оружие, из-за чего погибла одна из сторонников Трампа.

Силовики в течение дня восстановили работу Капитолия, а сенаторы утвердили результаты выборов. 20 января в должность вступит Джо Байден. До этого дня в Вашингтоне будет действовать комендантский час.