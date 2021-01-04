Авианосец ВМС США останется на Ближнем Востоке

На фоне резкого обострения отношений с Ираном США приостановили передислокацию авианосца Nimitz из ближневосточного региона.

Авианосец ВМС США Nimitz принимал участие в операции по выводу американских войск из Сомали, обеспечивая их безопасность. Выполнив поставленную задачу, корабль получил приказ вернуться на базу в США, но в связи с резким обострением отношений с Ираном передислокация была приостановлена.

"В связи с недавними угрозами, которые руководство Ирана адресовало президенту Дональду Трампу и другим представителям правительства США, я приказал приостановить планировавшуюся передислокацию авианосца Nimitz. Он теперь останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования", — заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер.

Как угроза были восприняты слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, что действующего президента США Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает 20 января, могут спровоцировать объявить войну Ирану по ложному поводу.