Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Валерия рассказала о "катастрофе" отечественного шоу-бизнеса
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
УАЗ "Патриот" выйдет на американский автомобильный рынок
"В Питере пить": Татьяна Брухунова отправилась в Санкт-Петербург
Туктамышева раскрыла, чем займётся после ухода из спорта
Большунов одержал победу в гонке преследования на этапе "Тур де Ски"
Определены дата и место прощания с Владимиром Кореневым
Настя Ивлеева рассказала о пополнении в семействе
Влад Топалов и Сергей Лазарев снова вместе

Президента Сербии незаконно прослушивали

Мир

В Сербии был установлен факт незаконного прослушивания главы государства Александра Вучича.

Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Александр Вулин. По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы уже занялись расследованием данного инцидента.

"Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", — отметил министр.

Пока силовикам не удалось определить, кто именно прослушивает президента.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Бабкина рассказала, как её предал первый муж
Валерия рассказала о "катастрофе" отечественного шоу-бизнеса
Президента Сербии незаконно прослушивали
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
УАЗ "Патриот" выйдет на американский автомобильный рынок
"В Питере пить": Татьяна Брухунова отправилась в Санкт-Петербург
Туктамышева раскрыла, чем займётся после ухода из спорта
Большунов одержал победу в гонке преследования на этапе "Тур де Ски"
Социолог Анна Очкина: русские мужчины более мужественны
Определены дата и место прощания с Владимиром Кореневым
Популярное
Мир. Новости мира
Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer

Более двухсот граждан Израиля "подцепили" болезнь через несколько дней после получения вакцины Pfizer/BioNTech.

Сотни израильтян заразились COVID-19 после получения вакцины Pfizer
Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID
Мир. Новости мира
Британский посол в США: нельзя допустить победы России и КНР над COVID
Российский шоу-бизнес
Пасынок Джигарханяна обвинил Татьяну Брухунову в распускании слухов
Новости Украины
В ДНР ответили на новогоднее обращение Зеленского
Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова
Комментарии
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
Все так смешалось в международном доме, что компасы не работают
США — страна третьего мира
Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Игорь Гундаров: теперь Путин отвечает за все
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Госдума-2021: чем выборы в этом году будут отличаться от предыдущих
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
США — страна третьего мира
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников