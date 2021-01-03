В Сербии был установлен факт незаконного прослушивания главы государства Александра Вучича.
Об этом сообщил сербский министр иностранных дел Александр Вулин. По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы уже занялись расследованием данного инцидента.
"Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", — отметил министр.
Пока силовикам не удалось определить, кто именно прослушивает президента.
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