Отношения Китая с Соединёнными Штатами достигли "нового перекрёстка" и могут вернуться на правильный путь после периода "беспрецедентных трудностей".
С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Китая Ван И, передаёт государственное информагентство "Синьхуа".
Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира находятся под растущей напряжённостью на фоне ряда споров о торговле, правах человека и происхождении COVID-19. Соединённые Штаты внесли в "чёрный список" десятки китайских компаний, которые, по их словам, имели связи с военными.
По словам Ван И, недавняя политика США в отношении Китая нанесла ущерб интересам обеих стран и спровоцировала огромную опасность миру.
"Но теперь у обеих сторон появилась возможность открыть новое окно надежды и начать новый раунд диалога", — сказал он.
Ван И призвал Соединённые Штаты "уважать социальную систему и путь развития", выбранный Китаем, добавив, что если Вашингтон "извлечёт уроки", то конфликты между двумя сторонами могут быть разрешены.
"Мы знаем, что некоторые люди в Соединённых Штатах опасаются быстрого развития Китая, но самое устойчивое лидерство — это постоянно двигаться вперёд самому, а не блокировать развитие других стран", — сказал он.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.