МИД Китая: отношения США находятся на "новом перекрёстке"

Отношения Китая с Соединёнными Штатами достигли "нового перекрёстка" и могут вернуться на правильный путь после периода "беспрецедентных трудностей".

С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Китая Ван И, передаёт государственное информагентство "Синьхуа".

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира находятся под растущей напряжённостью на фоне ряда споров о торговле, правах человека и происхождении COVID-19. Соединённые Штаты внесли в "чёрный список" десятки китайских компаний, которые, по их словам, имели связи с военными.

По словам Ван И, недавняя политика США в отношении Китая нанесла ущерб интересам обеих стран и спровоцировала огромную опасность миру.

"Но теперь у обеих сторон появилась возможность открыть новое окно надежды и начать новый раунд диалога", — сказал он.

Ван И призвал Соединённые Штаты "уважать социальную систему и путь развития", выбранный Китаем, добавив, что если Вашингтон "извлечёт уроки", то конфликты между двумя сторонами могут быть разрешены.