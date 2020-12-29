Британцы высмеяли "расследование" о российском "оружии Судного дня"

Британские таблоиды опубликовали очередную статью-страшилку о российских разработках биологического оружия, но лишь рассмешили читателей.
В "расследовании", ссылающемся на анонимный источник, издания Daily Mail и Mirror утверждают, что Россия ведёт разработку "катастрофического проекта биологического оружия". Якобы это новое "оружие Судного дня" на основе вирусов Эбола и Марбург разрабатывает секретное подразделение ФСБ, и Россия планирует его использовать "не в оборонительных целях".
"Мы уже видели это в Солсбери", — приводят издания комментарий "эксперта по России" Брюса Джонса.
Вместо панического страха перед ужасной Россией публикация вызвала лишь иронический смех у британских читателей. Они вдоволь поупражнялись в остроумии, комментируя бездоказательные домыслы таблоидов.
"Если русские создадут что-то подобное, разве это не убьёт миллионы жителей их страны? Вирус не убивает выборочно", — поинтересовался johnboy.
"ЦРУ может распространить Эболу во всех крупных городах России и заявить, что это утечка из лаборатории. Прямо-таки шпионский роман. Том Круз будет в главной роли", — саркастически заметил Stillwaiting2go.
"У русских даже "Новичок" не работает", — сыронизировал RemorsefulChekist, комментируя фото якобы отравленного этим ядом Навального, использованное в качестве иллюстрации к статье.
"Мейнстримные СМИ во всем винят Россию. А Россия нам не враг — как и во время обеих мировых войн, они в итоге окажутся нашим важнейшим союзником", — высказал здравую мысль londonkid94.
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