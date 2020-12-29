Британцы высмеяли "расследование" о российском "оружии Судного дня"

Британские таблоиды опубликовали очередную статью-страшилку о российских разработках биологического оружия, но лишь рассмешили читателей.

В "расследовании", ссылающемся на анонимный источник, издания Daily Mail и Mirror утверждают, что Россия ведёт разработку "катастрофического проекта биологического оружия". Якобы это новое "оружие Судного дня" на основе вирусов Эбола и Марбург разрабатывает секретное подразделение ФСБ, и Россия планирует его использовать "не в оборонительных целях".

"Мы уже видели это в Солсбери", — приводят издания комментарий "эксперта по России" Брюса Джонса.

Вместо панического страха перед ужасной Россией публикация вызвала лишь иронический смех у британских читателей. Они вдоволь поупражнялись в остроумии, комментируя бездоказательные домыслы таблоидов.