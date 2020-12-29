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Иран: США и Израилю лучше не искать приключений за нашей красной линией

Мир

Тегеран выступил с официальным заявлением, в котором предупредил, что будет защищать себя, если Соединенным Штатам и Израилю "захочется каких-либо приключений" в последние дни пребывания администрации Трампа у власти, а также по мере нарастания региональной напряженности.

Иран: США и Израилю лучше не искать приключений за нашей красной линией

Напомним, что на минувшей неделе ВМС США заявили, что их атомная подводная лодка была развернута в Персидском заливе, а израильские СМИ позже сообщили, что израильская подводная лодка пересекла Суэцкий канал и направлялась в залив.

И хотя официальных подтверждений этих перемещений до сих пор нет, Иран напомнил всем игрокам в регионе, что он установил "красную линию" — предел, пересечение которого будет расцениваться как посягательства на национальную безопасность страны.

"Все знают, что значит Персидский залив для Ирана, и какую политику Иран проводит в отношении своих национальных интересов и безопасности, — заявил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде. — Они осознают риск пересечения красной линии Ирана."

Он добавил, что Иран не стремится к росту напряженности, и призвал "разумных людей в Вашингтоне" не допустить провокаций и эскалации конфликта.

  • Ранее Тегеран обвинил Израиль в бесчисленных антииранских операциях, включая убийство в прошлом месяце старшего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Между тем Вашингтон обвинил Иран в причастности к ракетному обстрелу на прошлой неделе рядом с его посольством в Багдаде, Ирак.

Хатибзаде заявил, что Тегеран "отвергает и осуждает" эти обвинения, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео против Ирана после нападения в Ираке.

Вместо этого пресс-секретарь обвинил администрацию США в превращении соседних стран в "базы безопасности" против Ирана.

Автор: Ольга Лебедева
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