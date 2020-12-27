Министерство иностранных дел России от имени Деда Мороза поздравило американского посла в РФ Джона Салливана.
Для дипломата предложили подарок — пройти вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V", однако он отказался от "презента".
"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — написали Салливану в МИД РФ.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.