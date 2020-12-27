Американский посол в России не принял "подарок" от Деда Мороза

Министерство иностранных дел России от имени Деда Мороза поздравило американского посла в РФ Джона Салливана.

Для дипломата предложили подарок — пройти вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V", однако он отказался от "презента".