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Зеленскому поставили диагноз после заявления о войне с РФ

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз высказался о возможности большой войны с Россией. Его тезис не оценили даже на Украине.

Зеленскому поставили диагноз после заявления о войне с РФ

Недавно Владимир Зеленский дал большое интервью украинскому изданию "Фокус". В числе прочих вопросов лидер Незалежной оценил вероятность "российского вторжения" на Украину.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — заявил Зеленский.

На Украине эти слова восприняли весьма прохладно: других дел полно, кроме как с Россией воевать. Некоторые даже выразили опасение, всё ли в порядке с президентом Зеленским в свете такой риторики.

"Большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине, её жители "плохо" относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну. Все эти заявления — они, по-моему, просто бред", — прокомментировал речь Зеленского для НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Автор: Людмила Черткова
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