Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России приостановил авиасообщение с Великобританией из-за мутации COVID-19.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели", — сказано в сообщении штаба.