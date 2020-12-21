В Пекине напомнили Вашингтону о клевете и ответственности

Очередные рассуждения Штатов о том, что именно Китай стоял за атаками хакеров на различные системы, в том числе правительственные, были встречены достаточно спокойно. В Пекине напомнили Вашингтону об ответственности и попросили "не клеветать".

Комментировать обвинения американцев выпало официальному представителю МИД КНР Вану Вэньбиню. Политик сообщил, что Китай всегда выступал против подобного рода атак, поскольку они мешают международному сотрудничеству. И не стоит пытаться политизировать все такие случаи.

"Мы решительно против политизации проблем кибернетической безопасности, так как это негативно отражается на международном сотрудничестве в соответствующей сфере", — отметил Вэньбинь.

Далее представитель Китая назвал обвинения Вашингтона "несерьёзными" и "клеветническими", а также выразил протест.

"Мы надеемся на более ответственную позицию США в соответствующих вопросах", — резюмировал он.

Напомним, что ранее обвиняемые в атаках "русские хакеры" отошли на второй план после заявления Дональда Трампа, который разглядел в атаках "китайский след".