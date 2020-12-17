Власти Нигерии - жителям: регистрируйте сим-карты, иначе отключим связь

Неожиданная директива от властей Нигерии: жителей страны в срочном порядке обязали перерегистрировать свои сим-карты.

Суть требования властей заключается в следующем: в стране достаточно много мошенников, которые покупают телефоны для преступной деятельности. Поэтому каждый житель страны обязан помочь властям сопоставить данные своего удостоверения личности и номер своей сим-карты, сообщают в ВВС Africa.

Если абонент не успеет уложиться в две недели, установленные властями в качестве срока, то будет отключён от услуг связи. Столь радикальная мера вызвала закономерное возмущение местных жителей: они уверены, что уложиться в две недели нереально.

Опасения нигерийцев понятны: в стране, по предварительным данным, есть проблема не только с сим-картами, но и удостоверениями личности. Из 200 млн человек на руках имеют документы лишь 41,5 млн.