Не успела "отгреметь" новость о том, что Алексея Навального повторно пытались отравить в омской больнице, как на просторах интернета появилась ещё одна "медиабомба".
Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN установило, что блогера пытались отравить за несколько дней до его поездки в Томск. Тогда Навальный находился в Калининграде.
Сотрудники гостиницы, где жила семья блогера, рассказали, чтобы незадолго перед заселением Навальных к ним пришли неизвестные и "уединились в номере", затем в этот же номер вселился блогер.
После этого эти же люди якобы поехали за Навальным в Томск.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".