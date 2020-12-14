Навального пытались отравить везде. И в Калининграде тоже

Не успела "отгреметь" новость о том, что Алексея Навального повторно пытались отравить в омской больнице, как на просторах интернета появилась ещё одна "медиабомба".

Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN установило, что блогера пытались отравить за несколько дней до его поездки в Томск. Тогда Навальный находился в Калининграде.

Сотрудники гостиницы, где жила семья блогера, рассказали, чтобы незадолго перед заселением Навальных к ним пришли неизвестные и "уединились в номере", затем в этот же номер вселился блогер.

После этого эти же люди якобы поехали за Навальным в Томск.